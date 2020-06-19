Есть проблемы – Лукашенко откровенно рассказал об отношениях с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, отношения между главами государств довольно открытие.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, белорусский лидер рассказал во время встречи с главным дипломатом РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась сегодня, 19 июня. Как сообщил Лукашенко, сегодня, помимо встречи с Лавровым, он еще и пообщался по телефону со своим российским коллегой.

«Я только что с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным, — ред. НБН) разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытий, добрый разговор. Хотя многие думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит. Есть проблемы всегда», — поведал Лукашенко о разговоре с Путиным.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что если, кто-то и хочет, чтобы отношения между ним и Путиным ухудшились, то этого, по словам Лукашенко, не будет.

Напомним, что отношения между Москвой и Минском ухудшились после того, как Республика Беларусь начала покупать нефть в США. По этому поводу депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что это означает, что «Лукашенко принял решение воевать с Россией».

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассказали, приедет ли Лукашенко к Путину на парад Победы 24 июня.