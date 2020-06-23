Он же обнулился весь уже! – Гиркин рассказал о серьезном конфузе Путина

Бывший оккупант Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил о том, что Владимир Путин ведет нелепую политику в Российской Федерации. Причиной тому является не только его обнуление, но и дальнейшее правление РФ в качестве своеобразного царя.

Об этой информации Гиркин сообщил на своей страничке в соцсети «Вконтакте», передает «НБН».

«Мне не совсем понятно, почему на сайте «Россиянского телевидения» сообщили о якобы «повторном» выдвижении? Почему жителей России вводят в заблуждение? Мы и так знаем, что он же обнулился весь уже! Он точно сможет пойти и в 5-й раз, как будто в первый. Это повторение мы уже увидим и в 2030. Но это, конечно, будет в том случае, если до этого времени не будут приняты новые поправки, которые предусмотрят правление его первого срока до пожизненного», — сообщил Гиркин.

В подтверждение своим словам Гиркин прислал пост из российских СМИ, в которых говорится о том, что президент РФ не исключил своего выдвижения на следующий срок.

Пользователи соцсетей только в иронии начали высказываться о Путине. Многих россиян, безусловно, не устраивает тот факт, что Путин становится в буквальном смысле «вечным» президентом России.

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