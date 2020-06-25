Мне было неприятно и обидно – супруга Пескова отличилась резким высказыванием о параде в Москве

Жена пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка начала говорить неожиданные вещи насчет военного парада в столице РФ. Она сообщила, что огорчена отсутствием на нем представителей Украины. С учетом агрессии России, в соцсетях расценили данное заявление, как минимум, странным.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на «Инстаграм» жены Песоква, передает «НБН».

«Мне было неприятно и обидно. Как уроженка Украины, печально было смотреть, что эта страна не стала принимать участия в Параде Победы. Я очень надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону. Хочется снова увидеть представителей все бывших республик СССР на Красной площади», — заявила она.

После этого она начала говорить о том, что историю касательно Второй мировой сейчас намереваются некоторые страны исказить. Навка не стала вдаваться в подробности касательно того, кто это пытается сделать.

Также свои мнения высказали пользователи соцсетей. Многие были возмущены подобными заявлениями Навки. Более того, были и те, кто называл ее лживой женщиной.

Напомним, солдата на параде Путина довели до сумасшествия: военнослужащий вопил, и бил стекла (кадры).