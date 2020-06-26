Лукашенко заявил о намерении существенно изменить Конституцию Беларуси
Президент Республики Беларусь уже заявил, что ему предложили несколько вариантов новой Конституции, но они не устраивают, так как «недостаточно решительные».
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «БелТа«.
«Конституция — это наш основной закон. И мы её сделаем в течение двух лет. Мне уже показали несколько вариантов, но они не самые подходящие… Люди сейчас боятся говорить о решительных переменах, но нам предстоит это сделать. Ещё до принятия Конституции мы сделаем много в плане усиления власти внизу. Я имею в виду губернаторов, глав райисполкомов».
По мнению Лукашенко, местные власти должны иметь больше полномочий на своих территориях, ведь им на месте виднее, что и как делать:
«Конституция 1994 года — это шаг назад», — подытожил президент РБ.
Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко обвинил Польшу и РФ во вмешательстве в белорусские выборы.