Лукашенко заявил о намерении существенно изменить Конституцию Беларуси

За рубежом
Христина Качоровська0
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Президент Республики Беларусь уже заявил, что ему предложили несколько вариантов новой Конституции, но они не устраивают, так как «недостаточно решительные».

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — wikipedia.org

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «БелТа«.

«Конституция — это наш основной закон. И мы её сделаем в течение двух лет. Мне уже показали несколько вариантов, но они не самые подходящие… Люди сейчас боятся говорить о решительных переменах, но нам предстоит это сделать. Ещё до принятия Конституции мы сделаем много в плане усиления власти внизу. Я имею в виду губернаторов, глав райисполкомов».

По мнению Лукашенко, местные власти должны иметь больше полномочий на своих территориях, ведь им на месте виднее, что и как делать:

«Конституция 1994 года — это шаг назад», — подытожил президент РБ.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко обвинил Польшу и РФ во вмешательстве в белорусские выборы.


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