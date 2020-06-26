Москвичи ринулись просто в Беларусь – Лукашенко срочно встал на защиту собственных граждан

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко нашел объяснение, почему в Минске и других городах Республики Беларусь очень высокие цены на квартиры, из-за чего белорусы не могут себе позволить купить квартиру в родной стране. По словам белорусского лидера, цены высокие потому, что иностранные граждане, а особенно россияне, массово переезжают жить в Республику Беларусь.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Республика Беларусь спокойная страна, которая привлекает россиян и граждан других государств. Так заявил президент РБ Александр Лукашенко. По его словам, в столице РБ – Минске и других городах страны россияне, в частности москвичи, массово покупают жилье. Высокий спрос на жилье привел к росту цен на квартиры. По словам Лукашенко, москвичам недвижимость в Минске по карману, а вот собственным гражданам квартиры в родной столице оказались недоступными.

«Почему у нас дорогие квартиры в Минске…Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они не считают деньги, когда покупают в Минске и других городах квартиры», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, власть своих граждан не бросит. Поэтому приезжим по его словам, будут продавать жилье «втридорога». А вот для граждан Республики Беларусь государство строит квартиры, и они могут стать в очередь на получение жилья. По его словам, жилье белорусы могут получить и за счет государства. Вот только какие категории населения могут получить бесплатное жилье, президент РБ не рассказал.

А что касается россиян, то Лукашенко не против, чтобы граждане соседней страны и впредь приезжали в РБ и покупали здесь квартиры.

«Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», — заявил белорусский лидер.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заявил о намерении существенно изменить Конституцию Беларуси.