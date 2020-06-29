Лукашенко признал риск распада Беларуси: подробности тревожного заявления

Президент Беларуси Александр Лукашенко напуган возможным скорым распадом его страны. Он лично заявил о том, что Западная Беларусь может выйти из состава государства и этому необходимо воспрепятствовать всеми силами.

Об этом сообщает Lenta.ru, передает «НБН».

Беларусь может вернуться к границам времен 1921 года, когда земли Западной Беларуси входили в состав Польши. Кроме того, тогда часть территорий Беларуси принадлежали России.

Лукашенко напомнил, что Красная Армия поспособствовала созданию современных границ Беларуси и если бы не она, то государство сейчас было бы совсем иным.

«Я совершенно против того, чтобы ситуация 1921 года повторилась в наши дни. Уважаемые соотечественники, я призываю вас задуматься о будущем нашей страны и не допустить ее развала. Подумайте, в каком государстве мы с вами будем жить и какое будущее нас ждет», — заявил Лукашенко.

Напомним, как сообщалось ранее, вопрос подачи воды в Крым окончательно решен: «глава» полуострова обратился к Зеленскому с важным сообщением.