Лукашенко признал риск распада Беларуси: подробности тревожного заявления

За рубежом
Родион Власов0

Президент Беларуси Александр Лукашенко напуган возможным скорым распадом его страны. Он лично заявил о том, что Западная Беларусь может выйти из состава государства и этому необходимо воспрепятствовать всеми силами.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — vitvesti.by

Об этом сообщает Lenta.ru, передает «НБН».

Беларусь может вернуться к границам времен 1921 года, когда земли Западной Беларуси входили в состав Польши. Кроме того, тогда часть территорий Беларуси принадлежали России.

Лукашенко напомнил, что Красная Армия поспособствовала созданию современных границ Беларуси и если бы не она, то государство сейчас было бы совсем иным.

«Я совершенно против того, чтобы ситуация 1921 года повторилась в наши дни. Уважаемые соотечественники, я призываю вас задуматься о будущем нашей страны и не допустить ее развала. Подумайте, в каком государстве мы с вами будем жить и какое будущее нас ждет», — заявил Лукашенко.

Напомним, как сообщалось ранее, вопрос подачи воды в Крым окончательно решен: «глава» полуострова обратился к Зеленскому с важным сообщением.


загрузка...

Похожие материалы

Госдеп готовит доклад, от которого зависит «второй пакет» санкций против России

Елена Азамаева

Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету из Йемена

Елена Азамаева

В Афганистане заявили об ударе «российского или таджикского» самолета

Елена Азамаева

Добавить комментарий