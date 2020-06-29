«Розыск» Трампа: Интерпол отреагировал на просьбу прокуратуры Ирана

Интерпол отреагировал на просьбу прокуратуры Ирана внести руководителя США Дональда Трампа в международный розыск. В международной полицейской организации отказали Ирану.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямой».

Иранская прокуратура обвинила президента США в убийстве генерала Касема Сулеймани, а также выдвинула обвинения в терроризме. Ко всему этому, Иран хочет арестовать Трампа, и попросил Интерпол объявить в международный розыск главу Белого дома.

В международной полицейской организации отклонили запрос иранской прокуратуры. В пресс-службе организации объясняют, что подобный запрос противоречит Конституции организации.

«Согласно 3 статье Конституции Интерпола организации запрещено: «осуществлять какие-либо вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера».

Таким образом, просьба Тегерана отклонена.

Ранее мы сообщали, что Иран хочет арестовать Трампа.