«Розыск» Трампа: Интерпол отреагировал на просьбу прокуратуры Ирана

За рубежом
Ольга Гергелюк0

Интерпол отреагировал на просьбу прокуратуры Ирана внести руководителя США Дональда Трампа в международный розыск. В международной полицейской организации отказали Ирану.

Интерпол
 Интерпол. Фото — liga.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямой».

Иранская прокуратура обвинила президента США в убийстве генерала Касема Сулеймани, а также выдвинула обвинения в терроризме. Ко всему этому, Иран хочет арестовать Трампа, и попросил Интерпол объявить в международный розыск главу Белого дома.

В международной полицейской организации отклонили запрос иранской прокуратуры. В пресс-службе организации объясняют, что подобный запрос противоречит Конституции организации.

«Согласно 3 статье Конституции Интерпола организации запрещено: «осуществлять какие-либо вмешательства или действия политического, военного, религиозного или расового характера».

Таким образом, просьба Тегерана отклонена.

Ранее мы сообщали, что Иран хочет арестовать Трампа. 

 


загрузка...

Похожие материалы

В Берлине сделали заявление о будущем санкций против России

Елена Азамаева

Самые холодные за 130 лет: морозы в России установили рекорд

Елена Азамаева

Стали известны имена предполагаемых кандидатов на пост председателя Еврокомиссии

Елена Азамаева

Добавить комментарий