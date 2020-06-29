Я сходил с ума несколько месяцев — Лукашенко рассказал о коронавирусе в Беларуси

По словам белорусского лидера, они стали единым государством, которое выбрало «другой» путь для борьбы с опасным вирусом.

Об этом Лукашенко рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1«, передает «НБН«.

Политик отметил, что он три месяца переживал и сходил сума из-за ситуации с коронавирусом:

«В Европе там копают могилы, тысячи смертей. Россия изолировала всех. А наш — лишь бы поговорить: то о тракторе, то о ста граммах, то о бане… Так люди думали. Но когда я говорил о тракторе — я понимал что нужно проводить посевную, потому что потом жрать будет нечего. Я хотел людей успокоить».

Он признался, что его методы борьбы с COVID-19 все критиковали, а он, в это время «сходил с ума»:

«Я переживал из-за этого ковида, я чуть с ума не сошел. Я же не идиот совсем, я понимаю, что остался один во всем мире. Ми единственные стали на другой путь борьбы с вирусом».

Лукашенко также напомнил, как в ВООЗ решительно призывали Беларусь ввести карантин, но они не слушали их. По мнению лидера РБ, «подобные вирусы в мире бывают каждый год», а рекомендации носить маски — это дурость:

«Но мы понимали, что если мы не справимся — то об нас вытрут ноги. Вы думаете, это легко? Нет. Но мы победили… Да, люди ещё болеют, но сейчас у нас из больниц больше выписывают людей, чем принимают».

Напомним, ранее мы сообщали, о ситуации с коронавирусом в мире.