Путин срочно призывает запасников в армию: в соцсетях рассказали о начале большой войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение об экстренном призыве запасников на военные сборы. Для этого российский лидер издал, а следом и подписал соответствующий указ, который пользователи соцсетей расценили как начало новой агрессии РФ.

Об этой информации сообщила Gazeta.ru, передает «НБН».

Отмечается, что документ, подписанный Путиным был опубликован в интернете сравнительно недавно. Если пройтись глазами по документу, можно увидеть, что Путин, в самом деле, призвал российских запасников. При этом подчеркивается, что местные власти обязаны помогать мероприятиям, которые проводят военные сборы.

В соцсетях напомнили о том, что такие сборы могут угрожать не только Украине, но еще и Грузии. Известно, что солдат запаса набирают для того, что РФ смогла провести учения «Кавказ-2020». Людей насторожил тот факт, что похожие учения проходили в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, захватив часть ее территории. То же самое произошло во время войны на Кавказе.

Таким образом люди в данный момент не могут сказать, чем закончатся вышеупомянутые меры Кремля. Эксперты, к сожалению, делают неутешительные прогнозы. Часть из них говорит о том, что Кремль готовится захватить часть Херсона, чтобы оттуда подать воду в оккупированный Крым. Другие же настаивают на том, что РФ хочет сделать другой маневр и заранее подготовить свои войска для неожиданной атаки.

Напомним, жители «ДНР» грозят Пушилину бунтом: недовольство людей достигло крайней точки.