Окончательно «обнулился»: Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин решил не медлить, и практически сразу же после объявления ЦИК результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ, своей подписью одобрил внесение в Основной Закон поправок.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «NewsOne».

Уже завтра, 4 июля РФ начнет жить по новой Конституции, изменения в которую поддержало большинство россиян. Соответствующий указ сегодня, 3 июля, подписал руководитель Кремля Владимир Путин. Таким образом, свои же указом Путин «обнулил» свои президентские сроки.

Сам же руководитель Кремля подчеркнул, что россияне сделали свой выбор, и он уважает этот выбор.

«В соответствии с этим решением, мною был подписан указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее правками», — сказал Путин.

Изменения в Основной Закон РФ поддержало почти 78% россиян.

Как известно, голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в России с 25 июня по 1 июля. К слову, власти Кремля также привлекли к голосованию жителей аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что паспортизация жителей ОРДЛО начала набирать новых оборотов.