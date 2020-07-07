Чего боится Путин: эксперт Иноземцев сообщил, что может произойти совсем скоро

Стало известно, что Владимир Путин боится определенных вещей на политической арене. В частности, его страх напрямую связан с президентом Республики Беларусь. Если Александр Лукашенко проиграет выборы или, более того, будет свергнут белорусским народом, это будет очень сильный символический удар по Российской Федерации.

Такое мнение выразил российский политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев в «НВ», передает «НБН».

«Нужно понимать, что Лукашенко находится при власти с 1996 года. Его рейтинги значительно ослабли, особенно в последние месяцы. Он может совсем скоро лишиться власти после президентских выборов. Этот исход станет отправной точкой не только для Беларуси, но и причиной серьезных опасений Путина», — сообщил эксперт в начале.

После этого эксперт проанализировал политику последних нескольких месяцев. Он сообщил, что простые белорусы, пострадавшие от пандемии COVID-19 и кризиса начали намного ярче демонстрировать свое недовольство. Особенно выразились эти недовольства из-за празднования 9 мая, которое происходило без защитных мер.

«В свое время Лукашенко вернул советский гимн и герб. То же самое сделал Путин после Ельцина. Он следовал примеру белорусского лидера, это видно. Они оба ликвидировали независимые политические партии в своих странах. А теперь представьте, что произойдет, если Лукашенко уйдет с политики? Это было бы большим символическим ударом по РФ и ее политике», — сообщил он.

В конце эксперт добавил, что такой расклад вещей повлиял бы на российскую политику куда больше, чем санкции Запада или старания Украины избавиться от влияния РФ.

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