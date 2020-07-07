Чего боится Путин: эксперт Иноземцев сообщил, что может произойти совсем скоро

Важное За рубежом
Родион Власов0
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Стало известно, что Владимир Путин боится определенных вещей на политической арене. В частности, его страх напрямую связан с президентом Республики Беларусь. Если Александр Лукашенко проиграет выборы или, более того, будет свергнут белорусским народом, это будет очень сильный символический удар по Российской Федерации.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — Nbnews.com.ua

Такое мнение выразил российский политолог, доктор экономических наук Владислав Иноземцев в «НВ», передает «НБН».

«Нужно понимать, что Лукашенко находится при власти с 1996 года. Его рейтинги значительно ослабли, особенно в последние месяцы. Он может совсем скоро лишиться власти после президентских выборов. Этот исход станет отправной точкой не только для Беларуси, но и причиной серьезных опасений Путина», — сообщил эксперт в начале.

После этого эксперт проанализировал политику последних нескольких месяцев. Он сообщил, что простые белорусы, пострадавшие от пандемии COVID-19 и кризиса начали намного ярче демонстрировать свое недовольство. Особенно выразились эти недовольства из-за празднования 9 мая, которое происходило без защитных мер.

«В свое время Лукашенко вернул советский гимн и герб. То же самое сделал Путин после Ельцина. Он следовал примеру белорусского лидера, это видно. Они оба ликвидировали независимые политические партии в своих странах. А теперь представьте, что произойдет, если Лукашенко уйдет с политики? Это было бы большим символическим ударом по РФ и ее политике», — сообщил он.

В конце эксперт добавил, что такой расклад вещей повлиял бы на российскую политику куда больше, чем санкции Запада или старания Украины избавиться от влияния РФ.

Напомним, вы сошли с ума – Шарий начал угрожать Зеленскому и пообещал выдать «кое-что» на ОП.


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