Белый дом покрасит в розовый, а вице-президентом станет Рианна: Перис Хилтон собралась в президенты США

Наследница империи отелей Hilton, модель, Перис Хилтон заявила о своем намерении баллотироваться в президенты США.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «ТВ-ГИД».

Как выяснилось, у известной американской светской львицы Перис Хилтон серьезные политические амбиции. Модель хочет занять место главы Белого дома. О своем намерении Перис объявила на своей страничке в Instagram.

При этом она заявила, что планирует изменить внешний вид Белого дома. Гламурная блондинка хочет покрасить Белый дом в розовый цвет.

«Я, несомненно, собираюсь покрасить его в розовый цвет, ведь белый слишком скучный», — написала в Instagram светская львица.

Помимо этих планов, Перис уже и присмотрела человека на пост вице-президента США. По ее словам, это обязательно должна быть женщина. Модель хочет видеть вице-президентом США известную барбадосскую певицу Рианну.

По ее словам, певица Рианна красивая и талантливая девушка, которая справится с должностью вице-президента.

Вот только планы Хилтон, пользователи Instagram не восприняли серьезно. Большинство пользователей соцсети считают, что известная блондинка пошутила.

Стоить отметить, что ранее об аналогичных планах заявил известный американский репер Канье Уэст.

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