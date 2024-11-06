Во внешнеполитическом ведомстве РФ сделали заявление относительно выборов в США. В МИД считают, что победа Дональда Трампа – «отражение недовольства» американских граждан политикой Белого дома под руководством демократа Джо Байдена, информирует издание «НБН».

В министерстве отметили, что республиканец выиграл в президентской гонке, несмотря на «значительное пропагандистское давление» со стороны его оппонентов.

При этом Москва убеждена, что «глубокий внутренний раскол» в Штатах все равно сохраняется и она «не питает иллюзий» относительно переизбрания Трампа, так как Вашингтон «придерживается антироссийских установок».

В то же время в дипломатическом ведомстве заверили, что Россия готова работать с новой американской администрацией. Однако Кремль будет делать это, «оставаясь при своих интересах» и ориентируясь на достижение целей так называемой «СВО».

Напомним, Трамп пообещал американцам положить конец всем войнам после возвращения в Белый дом.