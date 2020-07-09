Хрип удушья станет модным в России – Невзоров сообщил, как ФСБ будет использовать новую Конституцию

Журналист Александр Невзоров выразил уверенность в том, что спецслужбы Российской Федерации будут по-особенному использовать поправки в Конституцию. По его словам, они будут по-новому сажать людей, прикрываясь такими же новыми правками.

Об этом сообщил сам Невзоров в интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«В ФСБ всегда были любознательны. Эта черта проявилась еще со времен ГУЛАГа. Тогда думали чекисты о том, поместятся ли 500 интеллигентов в ров, который вырыли для сотни человек. Сейчас у них снова просыпается большая любознательность. Скоро хрип удушья станет модным в России. На ближайшие 5 лет он будет самым модным звуком», — сообщил он в начале.

После этого журналист сообщил, что спецслужбы в РФ уже успели правильно понять, казалось бы, безобидные слова поправок в Конституцию. Он сообщил, что, прикрываясь ими, они будут придумывать все более изощренные методы борьбы с «несогласными».

«Они уже попробовали применить все это на Светлане Прокопьевой из Пскова. Тем не менее до конца они не стали затягивать удавку. Так что до смертного хрипа не дошло – отпустили. Но они пока пробуют себя в новом деле», — подытожил он в конце.

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