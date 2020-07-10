Он поддержит нас – Трамп прокомментировал решение рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп высказался по поводу намерения известного американского рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США. Трамп заявил, что он поддерживает желание рэпера побороться за президентское кресло. Но, несмотря на это, руководитель Штатов считает, что Уэст все-таки поддержит республиканцев.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Фокус».

Глава Белого дома Дональд Трамп решил прокомментировать желание рэпера Канье Уэста стать президентом США. Нынешний президент США не стал критиковать решение рэпера. Кроме того, Трамп заявил, что считает мужа Ким Кардашьян «хорошим парнем».

«Он очень хороший парень. С этим человеком, я очень хорошо лажу», — заявил Трамп.

Но, не смотря на серьезные политические амбиции Уэста, Трамп считает, что в конечном итоге известный репер станет его сторону в гонке за президентское кресло.

«Я думаю, что он поддержит нас (республиканцев. ред. НБН), а не кого-то еще. Мы не должны дать левым радикалам возможность захватить нашу страну», — заявил Трамп.

Ранее о своем намерении стать руководителем Штатов объявила и известная американская светская львица Перис Хилтон. Вот только не все американцы восприняли всерьез намерение Перис.

Ранее мы писали, что Береза внезапно встал на сторону Зеленского.