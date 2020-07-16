Американский рэпер Канье Уэст всё-таки зарегистрировался как кандидат на пост президента США

Ещё вчера политтехнолог Канье Уэста заявлял о том, что рэпер передумал баллотироваться на пост президента США, но уже сегодня стало известно, что Уэст всё-таки подал документы для регистрации в выборах.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.

По сообщениям СМИ, певец буквально в последний момент мог подать документы для регистрации своего участия в выборах и внес регистрационный сбор размер которого — 35 тысяч долларов. Теперь он, как независимый кандидат, будет участником президентской гонки.

Напомним, ранее мы писали, что Канье Уэст передумал баллотироваться на пост президента США.