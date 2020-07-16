Протесты в России: блогер Эль Мюрид рассказал, когда стоит ожидать обострении ситуации в стране

Российский блогер Эль Мюрид прокомментировал протесты в Хабаровске и других регионах России. По мнению блогера, это только начало. Эль Мюрид прогнозирует, что осенью протесты могут вспыхнуть с новой силой.

Об этом блогер Эль Мюрид написал в своем Faceboоk-аккаунте, сообщает НБН.

По словам известного российского блогера Эль Мюрида протесты в Хабаровске стали полной неожиданностью для руководства РФ. По словам блогера, региональные протесты для руководства Кремля являются серьезным вызовом. Мюрид объясняет это тем, что в Москве власть уверена в лояльности карателей, чего не сказать о карателях в Хабаровске.

Блогер пишет, что одним из способов подавления протестов в РФ являются отправки подразделений ОМОН из одного конца РФ в другой. При этом власть пытается придавить протесты, а не решить причину их возникновения.

По словам эксперта, подобная тактика использовалась в СССР, что в конечному итоге это привело к распаду Союза. При этом блогер отметил, что руководство Кремля больше беспокоится тем, что происходит в столице, чем в регионах. Поэтому, по словам блогера, и основные ресурсы для подавления протестов будут стягиваться в Москву.

«А проблемы в регионах будут гасить силами других регионов, где на данный момент обострения нет. У такой «стратегии» вполне понятный изъян – она работает пока волнения в регионах будут носить локальный характер», — пишет блогер.

При этом блогер прогнозирует, что протестные настроения в РФ будут расти. Ведь, как отметил блогер, лето обычно является самим спокойным временем года. По мнению блогера, протесты вспыхнуть с новой силой осенью.

«Это самая середина лета – обычно наиболее спокойное время года. По всей видимости, осенью проблемы начнут прорываться повсеместно, слишком много кризисов всплывает по всей огромной территории», — пишет блогер.

Позавчера Песков сообщил, что "…Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят… Gepostet von Эль Мюрид am Donnerstag, 16. Juli 2020

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