Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», Эль Мюрид подчеркнул, что ФСБ получила указания выискать иностранных шпионов и заняться «мразью» в России, которая намерена расколоть общество внутри страны.

Издание приводит следующую цитату Мюрида:

«Налицо тот признак, когда режим углубляет собственный коллапс. Только таким образом он способен обеспечивать свою же жизнеспособность. Исключительно при помощи все более жестких кризисов. Ведь внешний кризис уже на подходе к высшей точке. За ней существует большая вероятность разрушения всего и вся. Потому в настоящее время центр тяжести кризиса перманентного характера будет идти внутрь страны».

Напомним, ранее Тарас Чорновил прокомментировал видео, на котором запечатлено, как по Москве передвигается военная техника с ядерными ракетами.