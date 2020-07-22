Люди хотят независимости от Кремля – российский социолог Эйдман о протестах в РФ

Российский социолог Игорь Эйдман прокомментировал протесты в РФ против обнуления президентских сроков руководителя Кремля Владимира Путина. По словам социолога, «у россиян умерла вера в доброго царя». Эйдман заявил, что жители регионов России хотят самоуправления и независимости от центра.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Российский социолог Игорь Эйдман проанализировал массовые протесты в Хабаровске и других городах РФ. Россияне, как известно, выступили против поправок в Конституцию РФ, которые обнуляют президентские сроки Путина и фактически разрешают ему оставаться у власти до конца жизни.

По словам Эйдмана, самый главный вывод – это то, что «у россиян умерла вера в доброго царя». Социолог считает, что россияне хотят, чтобы регионы имели больше независимости от Москвы.

«Для жителей регионов главный враг не Киев, и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию», — считает Эйдман.

По его словам, после протестов Хабаровске, можно сделать вывод, что люди не хотят жить в империи.

«Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля», — считает Эйдман.

Стоить отметить, что ранее известный российский блогер Эль Мюрид прогнозировал, что протесты в РФ вспыхнут с новой силой осенью.

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