На протестах в США избили пропагандистов российского «Первого канала»

Журналистку и оператора избили в американском городе Портленд, где продолжаются протесты после смети афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Сообщается, что журналист «Первого канала» Юлия Ольховская и оператор как раз снимали репортаж о беспорядках в Портленде. В этот же момент обстановка протеста сильно накалилась.

Из местного суда, где проводили съемку, резко выбежали люди в камуфляже: они оттолкнули в сторону Ольховскую, а оператора избили дубинками, разбив при этом и его камеру.

Правда, никаких серьёзных травм ни журналистка, ни оператор не получили: оба отделались ушибами и царапинами.

Напомним, ранее мы писали, что российский пропагандист Соловьев пожаловался на условия проживания в аннексированном Крыму.