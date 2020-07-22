В России требуют отставки Путина: тысячи людей в Хабаровске дали президенту время до 1 сентября

Стало известно о том, что участники акции протеста решили, что Владимир Путин не является для них президентом России. По их словам, он должен уйти со своего поста до 1 сентября 2020 года.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Он не реагирует на народные призывы. Мы его выбрали, а он отстаивает интересы олигархов, а не нас, то есть народа! Этим Путин утратил народное доверие. Он должен быть отстранен нами от своей должности. Это должно случиться до 1 сентября 2020 года!», — заявил один из протестующих, которого толпа людей подбодрила бурными возгласами.

При этом до сих пор неизвестно, что ответили в Кремле, и дадут ли вообще какой-либо ответ. Возможно, информация по этому поводу появится временем позже. Тем не менее известно, что протесты на территории Хабаровска не прекращаются до сих пор.

К сожалению, жители Хабаровска не сообщили, кого хотят видеть на посту Путина. Поэтому в интернете начали бурно обсуждать, кто мог бы занять место российского лидера.

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