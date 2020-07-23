В России приняли закон, который позволит проводить выборы в течение трех дней

Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона, который позволяет проводить выборы в стране не один день, а целых три.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Проект закона был принят во вторник, 21 июля. Согласно документу, в избирательный кодекс РФ вносят изменения. Теперь, на выборах или референдумах процесс голосования может продолжаться три дня вместо одного.

Решения, сколько времени проводить голосование, будет принимать избирательная комиссия, которая, собственно, и организовывает голосование.

Идея таких изменений пришла в голову чиновниками после недавнего голосования по поправкам к Конституции РФ. Как известно, голосование по данному референдуму длилось 25 июня по 1 июля.

При этом, многие эксперты критикуют принятый законопроект, так как голосование в несколько дней сильно усложняет работу наблюдателей и может привести к злоупотреблению со стороны власти.

Напомним, ранее мы писали, что Геращенко требует усилить санкции против РФ за голосование по поправкам к Конституции в Крыму.