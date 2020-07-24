Кадыров ввел санкции против Майка Помпео и заявил, что СБУ «сливает» ему важную информацию

После того, как США ввели персональные санкции против Рамзана Кадырова и его семьи, глава Чечни решил сделать ответный шаг.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на российское издание «ТАСС«.

Кадыров объявил, что вводит ответные санкции в отношении Госсекретаря США Майка Помпео:

«Я раньше приглашал господина Помпео к себе в гости… Но сейчас, говорю открыто при всех, просто не имею права этого делать. Я отменяю приглашение, потому что я ввел против него ответные санкции. Я ввожу все санкции, которые есть в Чеченской республике. Вплоть до блокировки его счетов на нашей территории».

Кадыров также высказал свое возмущение, почему США посмели внедрять санкции против его семьи:

«Если преступление совершил я, то каким боком здесь мои дети? Кто сказал, что замужние дочери могут отвечать за отцовские грехи? Каким боком здесь моя супруга, которая вообще не вмешивается в политику? Это смешно».

Не обошёл Кадыров стороной и Украину. По его словам, у него есть некая информация о Майке Помпео от Службы безопасности Украины:

«В СБУ мне сообщили, что Помпео лично дал приказ убить Джорджа Флойда… Всё для того, чтобы Трамп проиграл выборы. Да, это правда, мне дают информацию украинские спецслужбы».

Напомним, ранее мы писали, что в ОПУ ответили на угрозы Кадырова в сторону президента Украины.