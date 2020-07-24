В Москве рассказали, как ответят на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Дмитрий Песков рассказал, что если США введут очередные санкции в отношении «Северного потока — 2», то Кремль начнет новую стратегию по строительству.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«Посмотрим, что будет по итогу. Безусловно, санкции в отношении газопровода беспокоят и нас, и наших партнеров».

Чиновник отметил, что «Северный поток — 2» — это не просто российский, а международный проект, который реализовывают множество крупных компаний:

«Мы все уверены, что эти санкции неприемлемы, потому что они противоречат международным законам».

Но если все санкции, о которых говорили в США будет введены, отметил Песков, значит им придется заняться системным анализом и работать по новой стратегии, чтобы всё-таки «закончить строительство мега-проекта».

Напомним, ранее мы писали, что Сенат США принял проект бюджета обороны на 2021 год, который предусматривает санкции против «Северного потока — 2».