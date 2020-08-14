Все начнется завтра — Тихановская обратилась к белорусам с важным призывом (видео)

Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусскому народу с публичным призывом к действиям. 15 и 16 августа в стране произойдет громкое событие.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Тихановская уверенно заявила о том, что белорусы в действительности большинством своих голосов поддержали именно ее кандидатуру на выборах. Она поблагодарила соотечественников и подчеркнула, что «Беларусь выбрала свободу». Кандидат на пост президента полагает, что ее поддерживают примерно 60-70% избирателей, а официальные данные являются недостоверными.

В своем обращении она признала, что ситуация в Беларуси сейчас критическая, и насилие со стороны правоохранителей является вопиющей несправедливостью. Вместе с тем, она призвала народ к новым протестам и массовым шествиям. Тихановская обратилась к мэрам городов Беларуси с предложением выразить свою солидарность и возглавить шествия в своих городах. Начало громкого события заявлено на 15 августа.

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