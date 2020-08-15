Протесты в Беларуси: Лукашенко хочет срочно поговорить с Путиным

По мнению Александра Лукашенко, протесты, которые сейчас проходят в его стране, угрожают не только Беларуси.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Белта«.

«Не нужно нас успокаивать, что это мирные акции. Мы же видим, что происходит на самом деле. Мы всё прекрасно видим. Мы все читали методички по цветным революциям».

И именно поэтому, отметил президент РБ, ему просто необходимо поговорить с Владимиром Путиным:

«Защита Беларуси сейчас — это защита всего нашего союзного государства. Это пример для других стран… Если белорусы не выдержат, то эта волна протестов пойдет дальше. Поэтому так схватились за нас».

Лукашенко добавил, что большинство протестующих в Беларуси ходят по улицам, но не понимают, к чему это приведет. Но понимают те, кто координирует их.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко экстренно обратился к народу.