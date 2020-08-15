В ЦИК РБ отказались пересматривать результаты президентских выборов

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что все жалобы конкурентов Лукашенко, о пересмотре результатов выборов президента, комиссия решила отклонить.

Об этом она поведала в комментарии «Комсомольской правде в Беларуси«, сообщает «НБН«.

«Мы приняли решение отклонить все жалобы. Почему граждане считают, что если мы пересчитаем голоса, то выиграет Тихановская? Такого просто не бывает».

Ермошина добавила, что если на выборах и правда были нарушения, как об этом заявляют оппозиционные кандидаты, то выборы могут признать недействительными:

«Тогда в течение 3-х месяцев состоится новая избирательная кампания, с новыми кандидатами. Но я сказала, что при таком раскладе мы можем потерять страну».

Напомним, ранее мы писали, что Новинский призвал Зеленского признать Лукашенко легитимным президентом РБ.