Лукашенко пугает белорусов «танками НАТО» и «темнокожими военными»

Президент Беларуси прибыл на митинг в свою поддержку, где заявил, что их страну окружили натовские войска. Не обошел стороной Лукашенко и Украину.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Так, во время своего выступления Александр Григорьевич заявил следующее:

«Войска НАТО уже звенят гусеницами возле наших границ. Литва, Польша Латвия и даже наша родная Украина требуют от нас новых президентских выборов. Если мы начнем идти у них на поводу — то исчезнем как нация, как государство. Нам предлагают новую власть с солдатами НАТО — темнокожими, желторотыми и белыми. Они хотят одеть нас в лапти и гонять плетью. Вы что не видите всего этого? Это всё без меня — я никогда не позволю разрушить нашу страну».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко обсудил с Путиным протесты в Беларуси.