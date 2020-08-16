В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева — СМИ
Трагедия случилась в ночь на 16 августа. Айсултан Назарбаев 10 дней не дожил до своего тридцатилетия.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Zakon.kz«.
По сообщения СМИ, внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева скончался в Лондоне. До своего тридцатого дня рождения Айсултан не дожил всего 10 дней.
Согласно предварительным данным, причина смерти Айсултан — остановка сердца.
Напомним, ранее мы писали, что Айсултан Назарьаев рассказал о масштабных коррупционных схемах между РФ и Казахстаном.