В Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева — СМИ

За рубежом
Христина Качоровська0
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Трагедия случилась в ночь на 16 августа. Айсултан Назарбаев 10 дней не дожил до своего тридцатилетия.

Айсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев. Фото — kommersant.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Zakon.kz«.

По сообщения СМИ, внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева скончался в Лондоне. До своего тридцатого дня рождения Айсултан не дожил всего 10 дней.

Согласно предварительным данным, причина смерти Айсултан — остановка сердца.

Напомним, ранее мы писали, что Айсултан Назарьаев рассказал о масштабных коррупционных схемах между РФ и Казахстаном.


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