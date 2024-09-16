В ходе встречи с немецким канцлером Токаев пожаловался, что с отказом от заключения Стамбульского соглашения якобы был упущен шанс на перемирие РФ и Украины, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Казахстана заявил, что агрессивная страна якобы является непобедимой в военном плане. Он утверждает, что эскалация боевых действий грозит непоправимыми последствиями не только для «втянутых» в войну государств, но и для всего человечества.

Политик также считает, что все еще есть возможность для достижения мира, призвав внимательно рассмотреть все предложения других стран. В частности, он считает, что стоит поддержать план по завершению войны от Китая и Бразилии, который играет на руку россиянам. Токаев добавил, что обсуждение территориальных вопросов должно начаться лишь после окончания боевых действий.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский назвал «мирные инициативы» Китая и Бразилии деструктивными. В МИД КНР ответили на слова президента.