Лукашенко допустил проведение новых выборов: белорусский лидер озвучил главное условие

На восьмой день протестов в Республике Беларусь, президент РБ Александр Лукашенко все-таки допустил проведение президентских выборов. Но есть одно условие.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Для начала, по словам Лукашенко, надо принять новую Конституцию. А для этого необходимо провести референдум. И только после того, как Республика Беларусь, получит новую Конституцию, можно будет проводить президентские выборы, по словам руководителя РБ.

«Вы должны принять новую Конституцию на референдуме. Прежнюю Конституцию мы же принимали на референдуме. И тогда провести новые выборы», — заявил глава РБ во время встречи с работниками МЗКТ.

Кроме того, по новой Конституции, Лукашенко допускает не только президентские выборы, но и парламентские выборы, и выборы местных органов власти.

Стоить отметить, что еще совсем недавно Лукашенко занимал категорическую позицию по поводу новых выборов. Он заявлял, что о новых президентских выборах в стране не может идти речи.

В свою очередь российский экономист, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что Лукашенко может повторить судьбу дикторов Каддафи и Чаушеску, если не отдаст власть тому, кого действительно белорусы выбрали своим президентом.

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