Лукашенко созвал Совбез: белорусский лидер упомянул об Украине в негативном ключе

На заседании Совета Безопасности руководитель РБ Александр Лукашенко выступил против движения Беларуси в Евросоюз и НАТО. По словам президента РБ, «там никого не ждут».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Сегодня, 18 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз совал Совет Безопасности. Главный вопрос на повестке дня – протесты по всей стране, которые продолжаются уже 10 день.

Во время совещания с членами Совбеза, Лукашенко упомянул об Украине в негативном ключе. Он заявил, что в Украине установили демократию, но в НАТО и ЕС Украину не приняли.

«В Украине уже установили демократию, наверное, около десяти лет назад. Но ни в ЕС, ни в НАТО, их так никто и не принял. Там никто никого не ждет», — заявил руководитель РБ.

Таким образом, Лукашенко считает, что Республика Беларусь не должна придерживаться проевропейского курса. По его словам, Беларусь «там тоже не ждут».

Стоить отметить, что в последнее время Лукашенко не первый раз упоминает Украину в своих публичных выступлениях. Причем, делает это в негативном ключе. Руководитель Беларуси неоднократно пугал граждан своей страны Майданом.

Ранее мы сообщали, что Жириновский заговорил о введении российских войск на территорию Беларуси.