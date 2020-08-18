Лукашенко срочно связался с Путиным: президент Беларуси принял важное решение

Президент Республики Беларусь провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, после чего привел войска в полную боевую готовность.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Руководитель РБ Александр Лукашенко, сегодня, 18 августа, снова провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Об этом Лукашенко рассказал во время совещания с членами Совета безопасности РБ. Главы государств обсудили ситуацию в Республике Беларусь и обеспокоенность стран Запада событиями в Беларуси. Кто стал инициатором телефонного звонка, белорусский лидер не сообщил.

Кроме того, Лукашенко заявил, что он принял решение привести белорусские войска на западных границах страны в полную боевую готовность.

«Мы развернули и привели в полную боевую готовность боевые подразделения нашей армии на западных рубежах», — заявил руководитель РБ.

Белорусский лидер продолжает твердить, что существует угроза для его страны извне. По его словам, в стране продолжается нагнетание обстановки.

Стоить отметить, что во время совещания с Совбезом Лукашенко упомянул об Украине в негативном ключе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Жириновский заговорил о введении российских войск на территорию Беларуси.