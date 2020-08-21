Лукашенко должно быть страшно – Скрыпин рассказал, как протестующие в Беларуси могут победить

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Украинский журналист Роман Скрыпин утверждает, что если участники протестов в РБ будут высказывать свой протест исключительно аплодисментами, то никакого результата не будет. По его словам, протестующие должны заставить Лукашенко бояться.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — rbc.ru

Об этом сообщил «Диалог. UA«, сославшись на заявление Скрыпина, передает НБН. 

«Одними аплодисментами, протестующие не смогут повалить режим Лукашенко. Наоборот, он подумает, что это ему – будет кланяться. И останется», — заявил журналист.

По словам Скрыпина, Лукашенко должен видеть в протестующих реальную силу. Участники протестов, должны заставить Лукашенко уйти под давлением.

«Лукашенко должно быть страшно. Только в таком случае он отдаст власть. По-другому никак», — сказал Скрыпин.

По мнению журналиста, белорусы должны надавить на парламент, чтобы тот признал Лукашенко нелегитимным и назначил новые президентские выборы в стране.

Ранее мы сообщали, что Пушилин приготовил приятный «сюрприз» для жителей ОРДО. 


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