Лукашенко должно быть страшно – Скрыпин рассказал, как протестующие в Беларуси могут победить

Украинский журналист Роман Скрыпин утверждает, что если участники протестов в РБ будут высказывать свой протест исключительно аплодисментами, то никакого результата не будет. По его словам, протестующие должны заставить Лукашенко бояться.

Об этом сообщил «Диалог. UA«, сославшись на заявление Скрыпина, передает НБН.

«Одними аплодисментами, протестующие не смогут повалить режим Лукашенко. Наоборот, он подумает, что это ему – будет кланяться. И останется», — заявил журналист.

По словам Скрыпина, Лукашенко должен видеть в протестующих реальную силу. Участники протестов, должны заставить Лукашенко уйти под давлением.

«Лукашенко должно быть страшно. Только в таком случае он отдаст власть. По-другому никак», — сказал Скрыпин.

По мнению журналиста, белорусы должны надавить на парламент, чтобы тот признал Лукашенко нелегитимным и назначил новые президентские выборы в стране.

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