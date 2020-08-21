Супруга Навального обратилась к Путину с важной просьбой: подробности

Администрация Омской больницы, где сейчас находится Алексей Навальный, не разрешает отправить оппозиционера на лечение в Германию. По этому поводу супруга Навального – Юлия Навальная решила обратиться к руководителю РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Российский диалог».

У супруги Навального лишь одна просьба к хозяину Кремля – разрешить перевезти ее мужа на лечение за границу. А именно в Германию.

Официальное обращение к руководителю Кремля, Юлия решила опубликовать в Twitter-аккаунте своего мужа.

В обращении женщина пишет, что сейчас ее муж находится в Омской больнице в тяжелом состоянии. По мнению супруги оппозиционера, Алексею сейчас нужна квалифицированная медицинская помощь в ФРГ.

Также она добавила, что у соратников Алексея есть все возможности для незамедлительной транспортировки его за границу. Осталось лишь, чтобы в Кремле дали добро на транспортировку Алексея в Германию. О чем и просит Юлия Навальная у Владимира Путина.

Стоить отметить, что в окружении оппозиционера уверены, что его отравили. Вот только врачи больницы, где находится Алексей не спешат озвучивать версию, что политика отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, врачей Омской больницы запугали правоохранители, которые все время находятся в больнице, где лежит Алексей.

Ранее мы сообщали, что российский журналист Игорь Яковенко прокомментировал отравление Навального.