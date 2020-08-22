Лукашенко сдает Беларусь Кремлю – Наумович рассказал о резком повороте событий

Из-за массовых протестов и недовольств со стороны жителей Беларуси, Александр Лукашенко начал сдавать все государство в руки Кремлю. Когда настанет определенный момент, народу Беларуси придется ввязаться в серьезную борьбу с диктатурой и агрессором.

Такое мнение выразил украинский блогер Сергей Наумович в своем «Фейсбуке», передает «НБН».

«Люди принимают участие в массовых протестах, несмотря на то, что власти пытаются их подавить. Но продолжать сопротивление стоит. Не нужно стесняться. Разбивайте палаточные городки! Очевидно, Лукашенко сдает Беларусь Кремлю», — сообщил Наумович в самом начале.

После этого блогер обратил внимание на то, что по белорусскому телевидению массово появляются пропагандисты РФ, которые рассказывают о вреде революции и митингов.

«Администрация батьки тесно сотрудничает с менеджерами Кремля, что специализируется в антикризисных вопросах. Волосатая рука наследников НКВД отчаянно намеревается задержать Беларусь, которая уходит от диктатуры. Но Владимир Путин и его окружение тесно вплетаются в сердце страны», — сообщил он в конце.

В Минске протестующие до сих пор не собираются расходиться. Не стесняйтесь, разбивайте палаточный городок! По всем признакам Лукашенко сдаёт Беларусь Кремлю. На государственное ТВ устроились российские пропагандисты вместо уволившихся в знак протеста белорусов, с администрацией Лукашенко начали сотрудничать антикризисные менеджеры и политтехнологи из рф и т.д. Началась серьёзная обработка населения и боюсь, что «консультанты» ВВХ появились и в силовых структурах. Скорее всего. В общем, пока что сопротивление идёт не по тому сценарию, который для нас был бы желательным. Волосатая рука наследников НКВД отчаянно пытается схватить уходящую Беларусь, а путинские метастазы активно распространяются в сердце страны… но данное видео вселяет надежду не смотря ни на что. Да, кажется, что медленно, но не берусь критиковать из Киева. Янукович — сопливый ребёнок по сравнению с Лукашенко и аналогии некорректны. Белорусам будет очень сложно. 🙁 Gepostet von Sergey Naumovich am Donnerstag, 20. August 2020

Напомним, исторический шаг Украины по Донбассу: Зеленский рассказал, что началось продвижение к миру (видео).