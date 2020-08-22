Светлана Тихановская не будет принимать участие в новых выборах президента Беларуси

За рубежом
Христина Качоровська0
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Главная соперница Александра Лукашенко внезапно заявила, что не намерена принимать участие в новых выборах президента Республики Беларусь.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская. Фото — gazeta.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Тихановской изданию «Белсат«.

Оппозиционерка рассказала, что её основан миссия — это честные и демократические выборы в Беларуси, а не желание занять пост президента.

По словам Тихановской, она также не приемлет то, чтобы иностранные государства вмешивались Беларусь во время критической ситуации:

«Такой вопрос надо решить только внутри страны. Мы уже создали Координационный совет, чтобы начать переговоры с властью выполнить требования народа — провести новые, честные выборы».

Напомним, ранее мы писали, что Кремель готов помочь Беларуси.


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