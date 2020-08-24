Лукашенко и Путин провели переговоры: главы государств пришли к важной договоренности

Сегодня, 24 августа, президент Республики Беларусь снова поговорил по телефону со своим российским коллегой. Главы государств обсуждали ситуацию в Беларуси. Также руководители стран пришли к важной договоренности – РФ будет поставлять в Беларусь вакцину от коронавируса собственного производства.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Пул Первого».

В Республике Беларусь третью неделю продолжаются мирные акции протеста. За это время Александр Лукашенко начал чаще созваниваться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Сегодня, 24 августа, состоялся их очередной телефонный разговор. Кто стал инициатором телефонного звонка, не сообщается.

Темой для разговора двух политиков снова стала ситуация в Беларуси. Кроме того, лидеры стран договорились о том, что РФ будет поставлять свою вакцину от коронавируса в Республику Беларусь. Во время телефонной беседы политики договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытания препарата российского производства.

Таким образом, Республика Беларусь станет первой страной, куда Россия будет поставлять свою вакцину против коронавируса.

Стоить отметить, что раннее созданием вакцины от коронавируса в РФ похвастался хозяин Кремля Владимир Путин.

Кроме того, ранее блогер «Фашик Донецкий», ссылаясь на свои источники, сообщал, что российский препарат будут испытывать на жителях ОРДЛО.

Ранее мы сообщали, что Пушилин анонсировал важные изменения на «границе» «ДНР» и «ЛНР».