Лукашенко срочно эвакуируют: митингующие вплотную подошли к резиденции президента

Большое количество протестующих — около нескольких десятков тысяч жителей Минска подошли вплотную к резиденции действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Пока неизвестно, какие цели они преследуют, однако президент Беларуси начал готовиться к экстренной эвакуации.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Вчера вечером Лукашенко готовился к экстренной эвакуации и побаивался я толпы. Сейчас точно неизвестно что случилось. Но ждем интригующих новостей», — передает инсайдер.

Некоторые местные журналисты заявляют, что власть «стянула» огромное количество силовых структур, в том числе и ОМОН к дому Лукашенко. Не исключается, что протестующие пошли на прямое столкновение с правоохранительными органами, которых уже успели прозвать в сетях «оборотнями в погонах».

Известно, что всю улицу и дороги перекрыли возле дома «батьки». Все выходы и входы заблокированы. К сожалению, неизвестно, что произойдет дальше. Эксперты пока молчат. В СМИ тоже точной информации не сообщается. Люди в интернете говорят о том, что скоро что-то начнется.

Как сообщалось ранее, России угрожает серьезная опасность – Путин согласовал с Лукашенко ответные меры против Запада.