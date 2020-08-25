Сенцов рассказал, когда свергнут Путина: многообещающий прогноз бывшего узника Кремля

Режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов сообщил о том, что Владимир Путин может столкнуться с серьезным гражданским сопротивлением уже скоро. По его словам, нынешнего президента РФ будут терпеть еще лет 5-10, а затем наступит крах режима.

Об этой информации сообщил «Гордон», передает «НБН».

«Сейчас в РФ совсем немного здравомыслящих людей, которые могут открыто выразить протест против Путина. В основном это интеллигенция, а также молодежь. Вероятно, их не более 5-15 %. Есть еще путинские адепты – их столько же примерно. Большинство же жителей РФ – это попросту беспросветное болото», — сообщил он в самом начале.

По словам режиссера, этим «беспросветным болотом» являются люди, которые желают, чтобы их никто не трогал, но при этом у них есть империалистические амбиции.

«В общих чертах, общество РФ не стало перезагружаться. Они снова, как и в СССР, свернули совсем на неправильный путь. Та же роль сейчас, что и в Союзе. Но сейчас не нужно будет ждать 75 лет. Не более 20. Путина еще могут потерпеть лет 5. А затем наступит крах режима», — спрогнозировал в конце режиссер.

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