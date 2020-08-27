Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси

Президент Беларуси отличился заявление о том, что соседняя Польша хочет присоединить к себе Гродненскую область Беларуси.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Белта«.

По мнению Лукашенко, сейчас против его страны начали гибридную войну:

«Соседние страны начали вмешиваться в наши внутренние дела, заставляют нас проводить ещё одни выборы. И нам приходится тратить огромные деньги, чтобы перебросить наших военных к западной границе».

Он добавил, что везде звучат заявления о распаде Беларуси:

«Вы же видите, о чем все говорят… Что если Беларусь распадется, то Гродненская область уйдет Польше. Вы видите? Они не стесняются об этом говорить! Они спят и видят, как отнять территорию! Но у них ничего не получится, я в этом уверен».

Напомним, ране Жириновский заявил, что Беларусь попросится в состав России.