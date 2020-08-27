В Беларуси воспитательница детсада заперла 3-летнего ребенка в туалете за лозунг против Лукашенко

Инцидент случился ещё несколько дней назад, 25 августа. О нем поведала мама пострадавшего малыша.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Наша Нива«.

Всё произошло в городе Молодечно, что в Минской области. В одном из детсадов города воспитательница заперла 3-летнего малыша в туалете, после того как тот крикнул «Лукашенко в автозак»:

«Наш сын в слезах пришел домой и рассказал, что его закрыли в туалете после того, как он выкрикнул «Лукашенко в автозак». Алексей сказал нам, что провел взаперти почти весь тихий час».

Родители допускают, что услышать такой лозунг сын мог по телевизору или на улице где-то. По словам мамы, они не хотели резко запрещать сыну говорить подобные высказывания, так как боялись, что если акцентировать на этом внимание, он будет чаще повторять их:

«Лёше только в ноябре будет 4 годика… Как ребенок в таком возрасте может понимать, за что его наказали? Сейчас он наотрез отказывается ходить в детсад… Плачет и боится, что его снова запрут в туалете».

После всего случившегося мама пришла к директору детсада, но та отрицала всё и говорила, что Алексей просто «фантазер». Также директор предложила провести очную ставку между малышом и воспитательницей:

«Но они не учли один факт: перед тем, как пригласить меня в кабинет, директор и воспитательница очень громко советовались, как будут общаться со мной».

Напомним, ранее мы писали, что с 1 сентября Беларусь не будет пропускать в свою страну украинцев без загранпаспорта.