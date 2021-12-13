Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинскую правду«.



В интервью изданию Майкл Макфол сообщил, что главный страх Владимира Путина — это успешная и демократическая Украина. Потому что процветание Киева может иметь негативные последствия для путинского режима.



«Мне кажется, что Путин ощущает страх не от того, что Украина будет в НАТО, а именно от демократии в Украине. Это самая большая угроза для него. Потому что Альянс точно не предоставляет никакой угрозы для России, мы видим, сколько лет идет дискуссия по этому вопросу. Но вот то, что его действительно тревожит — демократия в Украине».



Дипломат припомнил, что имел личную встречу с Путиным. Как отметил Макфол, у российского президента есть свое мнение о том, как устроен мир. В частности, Путин никак не может согласиться с тем, что украинцы и россияне — это разный народ:



«Он уверен, что россияне и украинцы — одна нация. Путин знает, как нужно руководить Россией. Но если люди из его выдуманной «единой нации» начинают бороться за демократию и свободу в своей стране, он боится, что такой же пример возьмут и россияне. Тогда ему будет трудно оставаться президентом. Потому он хочет, чтобы демократия в Украине провалилась».



Макфол подытожил, что ради уничтожения демократии в Украине, Москва даже решилась вторгнуться в нашу страну.

Напомним, ранее мы писали, что Россия пригрозила США и НАТО войной.