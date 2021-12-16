Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

В самом начале Путин начал издали. Он сообщил, что дипломатические взаимоотношения России с Китаем являются реальным образцом сотрудничества между государствами 21 века. Только после этого речь коснулась границ.

«Между государствами мы сформировали особую модель по сотрудничеству, которая базируется на важных основах, таких как невмешательство во внутреннюю политику, взаимоуважение, а также решимость превратить общую границу в тот пояс, который будет удерживать вечный мир и добрососедство», — сказал Путин.

Пока неизвестно, как именно Путин это будет делать, и как отреагировал на подобное заявление лидер КНР. Тем не менее, не всем жителям РФ понравилось такое заявление. Некоторые начали напоминать, как китайцам разрешали вырубать леса около Байкала.

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