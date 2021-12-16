Как информирует «НБН», об этом говорится на сайте Европарламента.

Так, шестнадцатого декабря за резолюцию свои голоса отдали 548 европейских депутатов. Против выступили 69 парламентариев. Воздержались при этом – 54.

В сообщении отмечается:

«Европейский Союз должен быть готовым направить на территорию Российской Федерации предупреждение относительно того, что военные действия в отношении украинского государства будут не просто неприемлемыми, но и иметь высокую политическую и экономическую цены».

Кроме того, отмечается, что «государства Евросоюза должны оставаться готовыми к незамедлительному согласованию суровых санкций в экономической и финансовой сферах в отношении российского правительства. Это будет сделано с целью устранения угроз со стороны РФ, чтобы не ожидать следующего вторжения перед тем, как принимать меры».

Согласно мнению депутатов Европейского парламента, экономические ограничения в случае, если Россия пойдет на эскалацию конфликта в Украине, должны будут включать расширение списка физических лиц за счет офицеров России, которые принимают участие в подготовке вероятного наступления на территорию Украины. Кроме того, отвечать за это придется ближайшему окружению власти РФ и олигархов, приближенных к президенту России.

Помимо прочего, предлагается отключение государства-агрессора от платежей системы SWIFT, а также введение экономических ограничений в отношении секторов, которые весьма важны для экономики РФ, и нарушения финансирования разведывательных служб и военной сферы России.

Напомним, ранее мы уже говорили о том, что лично Ангела Меркель имела причастность к блокировке поставок вооружения Украине.