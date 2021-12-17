Как информирует «НБН», во время эфира RTVI Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в любом случае будет иметь определенные предпочтения в отношении собственного преемника на пост главы государства. Более того, Песков добавил, что по всей вероятности Путин «порекомендует этого кого-то».

Цитата из заявления Пескова:

«У Владимира Владимировича, вероятно, в свое время будут предпочтения в отношении преемника. И, по всей вероятности, он порекомендует его».

Но, так или иначе, а Песков добавил, что следующим президентом Российской Федерации будет избран тот человек, «за которого мы с вами отдадим свои голоса».

Насколько известно, ранее российский политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что после ухода с президентского поста Владимира Путина, государству будет весьма «не сладко», так как новой власти не будет на что опереться. Он добавил, что в итоге будут вспыхивать новые конфликты, начнется разруха по стране. Конечный результат, по его словам – это хаос и новые 90-е годы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что приближенный к Путину российский политик Сергей Марков рассказал, что будес с ВСУ в случае войны между Украиной и Россией.

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