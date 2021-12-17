Как информирует «НБН», в интервью «Украина.ру» Сергей Марков заявил, что согласно предварительным оценкам 70 процентов армии Украины перейдет на российскую сторону, если между государствами таки начнется полномасштабное противостояние.

Российский политик добавил, что в случае если Североатлантический Альянс разместит собственную инфраструктуру на территории украинского государства, невзирая на протесты Российской Федерации, и войска РФ начнут уничтожать ее, то большинство украинских военнослужащих попросту перейдут на сторону России.

Цитата из заявления Маркова:

«Согласно имеющимся у меня данным, по моим собственным оценкам, порядка семидесяти процентов состава ВСУ перейдут на сторону РФ, если им предоставят гарантии безопасности их семей. Им необходимо только одно. Чтобы их близких и родных перевезли на контролируемую пророссийскими силами территорию, чтобы там их не могли достать украинские спецслужбы, и националисты».

В случае, если семьи солдат и офицеров ВС Украины будут находиться в заложниках, о чем добавил Марков, то они, конечно же, будут воевать. А за любого рода бомбардировками последуют всплески ненависти к РФ.

Прокремлевский политолог заключил:

«Как следствие, ни в коем случае не нужно бомбить Украину. Нужно брать украинскую землю под контроль».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бывший офицер ФСБ РФ рассказал об ответном огне со стороны НВФ по ВСУ.