Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО получило от России ее последние «предложения». И такого рода диалог должен проходить в виде консультаций с партнерами организации из Европы, такими как украинское государство.

Известно, что во время совместной пресс-конференции в Брюсселе вместе с премьер-министром Болгарии Столтенберг заявил:

«Нам поступило от России их последнее предложение. Но мы весьма отчетливо понимаем, что любого рода диалог с Москвой обязательно должен учитывать озабоченность НАТО из-за действий Кремля. Кроме того, это должно основываться на главных принципах и документах безопасности Европы. Все это должно проходить в консультации с партнерами Альянса из Европы, такими как украинское государство».

Обращаясь к Москве, Йенс Столтенберг призвал Путина немедленно пойти в направлении деэскалации конфликта, а также прозрачности своей военной деятельности.

Напоследок Столтенберг напомнил России, что Североатлантический Альянс обязательно пойдет на «все необходимые меры по обеспечению безопасности, а также защиты всех своих союзников в случае угрозы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Киев выставил России ответный ультиматум по НАТО.