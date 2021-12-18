Как информирует «НБН», во время интервью LIGA.net, обнародованном восемнадцатого декабря, Анджей Вилумсонс заявил, что вины Киева в этом нет.

Чиновник отметил, что наша страна сможет войти в состав Евросоюза, а также Альянса после того, как полностью все без исключения члены ЕС и НАТО дадут свои согласия, прежде всего, на то, что Киев готов присоединиться, а далее – что это принесет им пользу.

«Полагаю, что в настоящее время мы еще находимся не в этой точке. Однако это вина не Киева. Украинское государство показывает достойный прогресс по всем реформам. Однако при этом наблюдается общая усталость. Особенно это заметно в ЕС в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения».

Замглавы МИД Латвии подчеркнул, что в Евросоюзе есть такие страны, власти которых пока что не ощущают того, что их общества готовы к дальнейшему расширению.

Вилумсонс добавил:

«Для Украины нет другого пути, кроме как модернизировать ваше общество. Как бы вам не хотелось это слышать. Киеву нужно продолжать проводить реформы, а также ожидать, пока появится следующая возможность».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в России признали полную потерю Украины.