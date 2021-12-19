В частности, как информирует «НБН» со ссылкой на заявление руководителя «Роспотребнадзора» Анны Поповой, представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией COVID-19 могут принимать решения относительно закрытия границ о разным причинам.

Так, во время интервью на телеканале «Россия 1» Попова заявила:

«Конечно же, при принятии такого решения к сведению принимаются условия эпидемиологического риска».

При этом глава «Роспотребнадзора» привела в пример 2020 год, когда государство ограничило поездки в иные государства из-за рисков для здоровья россиян.

Ранее перед этим к россиянам с предупреждением обращалась главный санитарный врач страны. В частности, она предупредила тех граждан, которые собрались ехать за кордон, что они могут заразиться новым штаммом инфекции коронавируса COVID-19. А в случае ограничений, россияне и вовсе могут застрять в другой стране.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Москве признали, что Россия полностью потеряла Украину.